Het onlosmakelijke verband tussen een XTC-pilletje op een feestje en zoutzuur in het bos

Ernstige milieuschade door het dumpen of lozen van synthetisch drugsafval komt steeds vaker voor, vooral in Brabant. VVV Noordoost-Brabant heeft in samenwerking met Brabants Landschap en het Trimbos-instituut de Bijtende Bende-audiotour gelanceerd, om de bewustwording op gang te brengen. De 'plaats delict' is het natuurgebied rondom Kasteel Nemelaer in Haaren. Een story die gebaseerd is op waargebeurde feiten.