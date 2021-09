Het Paaspopgevoel, maar dan XS: ‘We zijn met weinig maar daarom gaan we dubbel zo hard’

Voetbalpar­ty voor 300 ODC’ers in Boxtel

3 september BOXTEL - Op de velden van voetbalclub ODC in Boxtel aan het Essche Heike gingen vrijdag zeker 300 jeugdleden in de leeftijd van vier tot zeventien jaar los op een groot aantal spellen. Voor dat doel had de Boxtelse voetbalclub VoetbalParty ingehuurd.