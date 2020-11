Het regent bezwaren in het centrum: nieuwe aflevering in de Gestelse soap

‘We hielden Verkadefa­briek aan de praat, dat is wéér voorbij’

3 november DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Opnieuw een domper. Theaters, bioscopen en filmhuizen moeten optredende gezelschappen afzeggen en bezoekers teleurstellen. De popcorn kan de vuilnisbak in en het is wachten op betere tijden. De wereld ziet er ineens wéér anders uit voor Vue, Kinepolis en de Verkadefabriek in Den Bosch en ‘t Spectrum in Schijndel.