Het regent kritiek op de aanpak van bouwplannen maken voor Heidelust

Er zijn al 187 bezwaren tegen een forse invulling van het sportpark met een nieuwe school voor De Bolster én 78 woningen op de plek van de oude voetbalvelden van SCI.

Rijk

Sint-Michielsgestel rekent zich al rijk met de bouw van 78 woningen op sportpark Heidelust. Het kan tot drie miljoen euro opleveren. Maar inmiddels staat de teller op 187 bezwaren uit de buurt.

Quote Draagvlak is nu volledig om zeep geholpen Woordvoerders, Buren van Heidelust

,,Het draagvlak is volledig om zeep geholpen. Natuurlijk willen wij ook een gezonde gemeente. En ook voldoende woningen voor onze inwoners. Maar Sint-Michielsgestel tovert ineens een zeer concreet plan met 78 woningen uit de hoge hoed om zo drie miljoen euro op te halen. We voelen ons enorm aan de kant gezet. Al het draagvlak dat er was voor eerdere ideeën is om zeep geholpen”, zeggen vertegenwoordigers van ‘Buren van Heidelust.’

Geen gestapelde woningbouw

Maar niet alleen het inspraakproces laat volgens de buurtbewoners juist nu te wensen over. Ook inhoudelijk begrijpen ze het aangenomen plan niet. ,,Als overgang naar het buitengebied, moet je hier niet met gestapelde bouw komen. De appartementen vormden een compromis, om zowel de waterberging, alsook twee tot drie miljoen euro opbrengst te kunnen realiseren. De waterberging wordt nu buiten Heidelust bedacht. Logisch dat dan ook de appartementen verdwijnen en het plan opnieuw wordt ontworpen, toch?”

Waterschap komt ook met bezwaren

Maar nee, de waterberging verdwijnt en het appartementencomplex blijft. ,,Het aangenomen plan is in strijd met het ruimtelijk beleid van de gemeente, in strijd met de adviezen van haar eigen adviseurs én in strijd met het advies van het waterschap. Waterschap De Dommel heeft bezwaar aangetekend tegen het feit dat Gestel nu Heidelust wil volbouwen en buiten dat gebied wil zoeken naar waterberging voor de wijk Theereheide.” Volgens hen is het advies van het waterschap duidelijk: de waterberging moet juist op Heidelust komen.

Financieel waagstuk

De ‘buren’ vinden ook dat Gestel veel te weinig goed onderzoek heeft gedaan naar bouwen op drassige grond op Heidelust én een fatsoenlijke verkeersafwikkeling van dit gebied waar 78 woningen staan ingetekend. ,,Hoe gaan ze dit gebied precies ontsluiten? Wat voor geluid en overlast veroorzaakt dit? Hoe sluiten ze wegen aan richting Vughterweg? Welke kosten zijn daarmee gemoeid? Allemaal onzekerheden. Een financieel waagstuk is het. Ons idee: terug naar de tekentafel.”

Rekensom

Ondertussen vinden de bezwaarmakers is er, met deze ‘snelle rekensom’ flink tegen de haren van de buurtbewoners ingestreken. ,,Ze begonnen allemaal zo goed met veel inspraakavonden over de invulling van de wijk Theereheide. Maar nu als donderslag bij heldere hemel een ‘bijna bestemmingsplan’ vol verrassingen onder onze neus wordt geschoven, steigert de buurt. En straks is de zo gewilde sociale woningbouw het kind van de rekening. Want dan regent het bezwaarschriften.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm bolster gestel © Jan Zandee

Bewoners rond OBS De Bolster maken zich ondertussen ook al druk over de woningbouwplannen die op stapel staan op de locatie Ericastraat voor als de Bolster is verhuisd naar een nieuwe school op Heidelust. Hans van Grinsven en Frank Vink daarover: ,,Ook wij werden vanuit het niets verrast met een bouwplan met tientallen appartementen in ‘hoogbouw.’ Dat past helemaal niet in onze straten. Rijtjeswoningen, dat is tot daar aan toe. Echt onvoorstelbaar”, zegt Vink.