Het Rooi van Cecilia Vissers: ‘Uiteraard is er over een kunstwerk samenspraak met de buurt’

Dozen vol abstracte en minimalistische wandbeelden liggen klaar om verscheept te worden. Cecilia Vissers (58) pakt er eentje uit de stellingkast. ,,In mei komend jaar heb ik een solo-expositie in Amerika, in een galerie in Alabama.”

Ze maakt overuren om op tijd klaar te zijn voor de tentoonstelling, en gaat van tevoren ook nog naar Fair Isle, dat onder de Shetland-eilanden ligt. Dat doet ze als artist in residence, waarbij een kunstenaar tijdelijk een andere werkplek heeft om inspiratie op te doen. ,,De oorsprong van mijn werk ligt in de landschappen van afgelegen gebieden. Ik ben twee weken op Fair Isle en dan maak ik foto’s, tekeningen en collages, waarmee ik thuis verder kan.”

Mekka

Waarom niet dichter bij huis dan Amerika? ,,In Amerika heb je meer verzamelaars van abstracte en minimalistische kunst dan hier. Ik werk ook samen met galeries in New York en Marfa. Die Texaanse stad wordt ook wel het ‘mekka van het minimalisme’ genoemd.” Aan de muur hangen haar laatste werken. Niet alleen de tastbare delen van haar wandbeelden doen ertoe, maar juist ook de ruimte tussen de delen én eromheen. ,,Ik ben steeds aan het verschuiven zodat er telkens nieuwe verbindingen en vormen ontstaan. Een hele puzzel.”

Quote Meierij­stad mag best op de kaart komen, ook internatio­naal Cecilia Vissers En haar grootste uitdaging? ,,De vertaling van de modellen – die maak ik van karton en acrylaat – in aluminium en staal. De juiste kleuren krijgen, dat is erg complex. Hiervoor werk ik samen met gespecialiseerde bedrijven.”

En dan is er ook nog het werk van andere kunstenaars: Vissers werkt als adviseur en projectleider voor de Kunststichting Meierijstad. Een van de projecten is De Kiosk in het centrum van Rooi. Daar komt een kunstwerk dat past bij de herinrichting van de Markt. Hoelang duurt nou zo’n proces? ,,De opdracht wordt beschreven en dan worden er kunstenaars geselecteerd, en dan volgt de financiering. En uiteraard is er de samenspraak met de buurtbewoners. In totaal ben je er zo’n twee tot vier jaar mee bezig.”

Vissers glimlacht. ,,Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij mijn eigen gemeente, en om mensen in mijn eigen omgeving te kennen.” Ze denkt even na. ,,Het zou mooi zijn als ik mensen uit Amerika hier krijg om te exposeren. Dat is wel mijn bedoeling. Meierijstad mag best op de kaart komen. Ook internationaal.”

Trots...

,,Op de kunstprojecten hier. Zo is er een project gedaan met een landschapsarchitect: er zijn paden aangelegd in het Dommeldal met daarlangs grote kunstwerken. Echt genieten.”