Het Rooi van Gerdien van den Brand: ‘Als ik de Knoptoren zie, weet ik dat ik bijna thuis ben’

Met stevige stappen klimt ze de stenen trap van de Knoptoren op. ,,Kijk, hier zijn we boven het dak van de kerk.” Gerdien van den Brand (69) knipt een projector aan en door de ruimte zweven fraaie beelden van de kerk, in chronologische volgorde.

De kerk is flink veranderd door de eeuwen heen. ,,De toren is tussen 1420 en 1440 gebouwd, tegen de toen al bestaande kerk aan.” Van den Brand is bestuurslid van Stichting De Knoptoren, die eigenaar is van de kerk en het kerkhof. Ze zorgt voor de pr en social media en geeft rondleidingen – ook in de Knoptoren die eigendom is van de gemeente Meierijstad.

Novemberstorm

Ze vertelt verder: ,,In 1610 is de spits voorzien van een knop – vandaar de naam Knoptoren – die er tijdens een novemberstorm in 1800 af viel en de kerk vernielde. De Franse soldaten die er toen in verbleven, stookten de kerkbanken op om het warm te krijgen en stalden hun paarden in de kerk.”

De Knoptoren speelt een belangrijke rol in het leven van Van den Brand. ,,Ik woon vlakbij en kan hem vanuit de ramen van ons huis zien.” En die toren, die herbergt van alles: van knekels tot kunstwerkjes. ,,Bovenin zitten slechtvalken en die doden duiven. Daar ligt een heel knekelveld van duivenbotten.”

Geschiedenisjes in de toren

En die kunstwerkjes, waar zitten die dan? ,,Dat zijn de kleine raampjes in de nissen van de toren, de ‘geschiedenisjes’. Ze vertellen de geschiedenis van de kerk en zijn gemaakt door lichtkunstenaar Geert Mul.” Van den Brand zit ook in het bestuur van de Heemkundekring die is gehuisvest in het doodgraverswoning naast de Knoptoren. ,,En daar heb ik heel vaak met Geert gezeten om hem van historische informatie te voorzien.”

Ook in het Mutsenmuseum kan Van den Brand als rondleidster haar passie voor geschiedenis kwijt. Het museum bevindt zich in het Sint Paulusgasthuis. En het beheer van dat kwetsbare pand, daar steekt Van den Brand nog de allermeeste tijd in. ,,Maar sinds ik niet meer werk, is het goed te doen, hoor.”

Wat haar drijfveren zijn om zoveel voor de cultuurhistorie van haar dorp te doen? ,,Je moet monumenten laten leven en in leven houden. En ervoor zorgen dat ze gezien worden. Het enige wat je vanaf de A50 van Rooi ziet, is de Knoptoren. Zoals de mensen hier zeggen: ‘Als ik de Knoptoren zie, dan weet ik dat ik bijna thuis ben.’ ”

Trots op:

,,De mensen die zich inzetten om de identiteit van Sint-Oedenrode te bewaren. Sinds we bij Meierijstad horen, is daar extra aandacht voor.”