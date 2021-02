Het Rooi van Ria van Erp: ’Je gebruikt je hele lichaam om te zingen’

HET DORP VAN...SINT-OEDENRODE Op haar eettafel liggen kaarten en zakjes met zonnebloempitten. Ria van Erp (69) is secretaris van het Roois Gemengd Koor en stuurt regelmatig kaarten naar de koorleden, belt en mailt hen. ,,Om iedereen bij elkaar te houden. In september hebben we hopelijk het jubileumconcert dat eigenlijk in 2020 had moeten plaatsvinden – toen bestonden we 75 jaar. We hopen dat deze zonnebloemen dan bloeien!”

Het koor zit niet stil, ook al heerst er corona. ,,Iedereen krijgt bladmuziek thuis, en met MIDI-files, muziekbestanden, kun je in je eentje oefenen. Er zijn vier stemmen en dan klik je jouw eigen stem aan. Of een andere stem waar je tegenaan zingt.”

Quote Ik zou liever sopraan zijn, die zingen de melodie en dat is makkelij­ker Ria van Erp

En wat voor stem heeft ze zelf? ,,Alt! Dat ligt aan je stembanden, bij alt zijn ze langer. Ik zou liever sopraan zijn, die zingen de melodie en dat is gemakkelijker. Maar goed, niks aan te doen.”

Het koor onderscheidt zich van andere. ,,Wij staan allemaal door elkaar heen. Tenor naast sopraan enzovoort. Met kerst vorige jaar hebben we dat ook gedaan. Dan klinkt er echt een andere galm in de kerk. Prachtig, heel sprankelend. We zijn een van de weinige koren die dat doen.”

Nieuwe techniek

Iedereen kan zingen volgens Van Erp. ,,Ja, écht! We zingen volgens de methode Lichtenberg. Je gebruikt je hele lichaam om te zingen en dan komt het vanzelf. Het is een vrij nieuwe techniek. En weet je, het mooie is dat iedereen van muziek houdt. Of dat nou klassiek, kerkelijk muziek of pop is.”

Van Erp zet zich ook in voor het toeristisch Informatiepunt en het Vrouwennetwerk Sint Oedenrode én ze coördineert de Anjeractie. ,,Ging dit jaar digitaal. Dan haal je toch een stuk minder op. Zeg, eigenlijk vind ik het maar niks om te praten over mijn vrijwilligerswerk, maar ja, dit is een interview. Het probleem is dat ik nooit nee kan zeggen. Eigenlijk een slechte eigenschap.”

Trots

Rooi is zó mooi. We hebben een kasteel, hè? En dan de Knoptoren, het Poffermuseum, en de natuur is prachtig. Zoals De Scheeken, De Geelders en het Dommeldal. We hebben hier ook een rijke historie, dat zie je aan al die mooie panden. Als ’s avonds de lantaarns aangaan op de Markt… schitterend. En Rooi is het dorp van Monseigneur Bekkers.