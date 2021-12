Het Rooi Van Ruud van de Pol: ‘Oranjeverenigingen hebben een stoffig imago’

In zijn lichte werkruimte in het bedrijfsverzamelgebouw in het centrum van Sint-Oedenrode staat een grote kartonnen kerstboom. Een kolfje naar de hand van de schepper: Ruud van de Pol (36).

Hij is grafisch ontwerper en webdesigner. ,,Doe ik voor diverse media, en bedrijven.” Hij kijkt rond. ,,Fijn deze werkruimte. Normaliter komen hier regelmatig mensen binnen – gezellig om dan even te kletsen – nu wat minder sinds de nieuwe coronamaatregelen. Die kerstboom is trouwens van gerecycled karton.”

Op zoek naar vrijwilligers

Opvallend is zijn inzet voor Oranjevereniging Sint-Oedenrode. ,,Doe ik nu acht jaar. Ik weet het: oranjeverengingen hebben best wel een stoffig imago. Maar het is heel gezellig, hoor, we praten na de vergadering altijd bij. Mijn leeftijd is ongeveer de helft van die van de anderen. Als de anderen er bijvoorbeeld over vijf jaar om wat voor reden mee stoppen, dan houdt de vereniging op te bestaan. We zijn dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het is helemaal niet zoveel werk.”

Quote het is heel gezellig, hoor, we praten na de vergade­ring altijd bij. Mijn leeftijd is ongeveer de helft van die van de anderen Ruud van de Pol

De eerste brainstormsessie voor Koningsdag zit er weer op. ,,We willen de kindermarkt nieuw elan inblazen. Ouderwetse kleedjes op de grond in plaats van kraampjes. Maar goed, eerst moeten we maar zien wat er mogelijk is met corona.”

‘Rooi een beetje mooier maken’

De Oranjeverenging richt zich met Koningsdag op de leeftijdsgroepen onder de zestien en boven de dertig jaar. ,,Die groep ertussenin gaat naar de stad om Koningsdag te vieren. Dat is nu eenmaal zo.”

En waarom Van de Pol zich al zoveel jaar inzet voor de Oranjevereniging? ,,Samen proberen we de wereld, nou ja, Rooi, een beetje mooier te maken. En ik vind het leuk als mensen het naar hun zin hebben. Verder organiseren we de 4-meiherdenking. Daar betrekken we ook scholen bij. En uiteraard Remember September: dan wordt de bevrijding van Rooi herdacht.”

Hij is ook nog lid van Natuurlijk! Sint-Oedenrode. ,,We proberen regelmatig evenementen te organiseren, tenminste, toen er nog geen corona was. Verder is er een vaste kinderwandelroute aangelegd, de Diependalers. Ik ben trouwens van de marketing en communicatie.”

Quote Als het goed met Rooi gaat, dan gaat het ook goed met mij en mijn bedrijf. Ruud van de Pol

Hij begint te lachen. ,,Als het goed met Rooi gaat, dan gaat het ook goed met mij en mijn bedrijf. Maar in eerste instantie doe ik het omdat ik het leuk vind.”

Trots op...

,,Ondanks de tegenslagen van het afgelopen jaar door corona, zetten de mensen in Rooi hun schouders er tóch onder en maken er wat van. De horeca en de winkeliers werken ook echt mee.”