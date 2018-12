Het Schijndel van Anne-Marie Cornelissen: ‘Schijndel is een kunstminnend dorp’

Al sinds 1993 zet ze zich in voor het Museum Jan Heestershuis. Anne-Marie Cornelissen registreert objecten, waarbij ze onder meer uitzoekt wat het precies is en waar het vandaan komt. Verder richt ze exposities in, geeft rondleidingen, zit in het bestuur van de Stichting Vrienden van Jan Heesterhuis, samen met een collega schrijft ze de Vriendenbrief én ze verricht nog allerlei hand- en spandiensten. Ook geeft ze rondleidingen in de Sint-Servatiuskerk en ze is actief voor Heemkundekring Schijndel. Meer dan genoeg te doen dus.’