Het Schijndel van... Anton van den Broek: 'Zonde dat Schijndel Schijndel niet meer is’

Na vijftien jaar heeft Anton van den Broek afgelopen week afscheid genomen als voorzitter van de Schijndelse afdeling van de ZLTO, die dit voorjaar gefuseerd wordt tot ZLTO De Meierij. Het was wat meer werk dan hij van tevoren dacht, maar daar maalt hij niet om. ,,Ik heb het met plezier gedaan en als een vrijwilliger uren gaat tellen, dan is hij of zij geen vrijwilliger.” Ook al is hij voorzitter-af, stilzitten is geen optie: Van den Broek heeft een melkveebedrijf en organiseert het vervoer van suikerbieten van half september tot half januari in Brabant en Limburg. Dan is het even ietsje rustiger totdat de drukte rondom Paaspop losbarst: enkele weilanden van de familie Van den Broek dienen als parkeerplaats voor de drie- tot vierduizend auto's. En dat is wel even goed voorbereiden: twee weken van tevoren gaat Van den Broek de weerberichten nauwkeurig volgen en de rijroutes plannen. Logistiek is de lust en zijn leven.