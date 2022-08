Het Schijndel van Eric van der Pol: ‘Ik hoop dat ik zelf ook hulp krijg als ik het nodig heb’

Enkele fietsers rijden het terrein op van kringloopwinkel ’t VinCentje. ,,Dit is de drukstbezochte winkel van Schijndel. Vóór openingstijd staan hier al vaak vijftien mensen op de stoep.” Eric van der Pol (70) is penningmeester, hij is betrokken bij de scheiding van metalen en andere grondstoffen en hij bemant de meubelafdeling.

Van der Pol straalt vriendelijkheid en energie uit. ,,Mensen helpen, dat is echt mijn drijfveer. Je merkt dat er meer mensen komen sinds de energiekosten zo de pan uit rijzen.”

Toverwoord

Ook duurzaamheid speelt een rol voor Van der Pol. Het toverwoord is hergebruik. ,,Kijk, zie je dat granaatomhulsel in de vitrinekast?” Hij grinnikt. ,,Het is natuurlijk niet de bedoeling dat die wordt hergebruikt. Maar hij levert 4 euro per kilo op, dus we hopen dat hij nog verkocht wordt. Als dat niet gebeurt, gaat hij in de metalenstroom.”

Leren timmeren

Quote Sommige mensen stapelen hun post op tafel en laten het liggen; soms begrijpen ze de inhoud niet Eric van der Pol, Kringloopwinkel ’t VinCentje Hij loopt naar de meubelafdeling en kijkt rond. ,,Als we meubels hebben waar we niets mee kunnen, dan gaan die naar de werkplaats van Welzijn De Meierij. Daar leren jongeren timmeren. Laatst hebben ze een mooie bank gemaakt van een eikenhouten bed. En dat geeft ze ook veel voldoening.” Zelf krijgt hij ook veel voldoening van zijn vrijwilligerswerk. ,,Ja, dit is mijn lust en mijn leven. We doen het allemaal samen en iedereen is enthousiast.”

’t VinCentje, daar stopt hij zijn ziel en zaligheid in, maar hij is ook secretaris van De Zonnebloem in Schijndel en bestuurslid van de regionale afdeling. En budgetmaatje vanuit Welzijn De Meierij. ,,Sommige mensen stapelen hun post op tafel en laten het liggen; soms begrijpen ze de inhoud niet. Ik probeer structuur aan te brengen en bekijk of ze recht hebben op subsidies en toeslagen. Zo ja, dan help ik ze met de aanvraag.”

En rijden, daar houdt hij ook van. Hij is chauffeur van de Eropuit-bus. ,,Voor uitstapjes waar mensen zich voor kunnen opgeven.”

Graag gedaan

Stilzitten kan hij niet – ‘Ledigheid is des duivels oorkussen’ – dus doet hij tussendoor nog gauw boodschappen voor drie mensen. ,,Daar begon ik mee in coronatijd, voor zes mensen.” En o ja, hij is wijkhoofd van de goededoelenweek. Hij peinst hardop. ,,Ik hoop dat ik zelf ook hulp krijg als ik het nodig heb. Maar als dat niet zo is, dan heb ik het ook graag gedaan.”

,,Schijndel is een leuk dorp met veel vriendelijke mensen die gemakkelijk ‘hoi ‘en ‘hallo’ zeggen. En er zijn veel vrijwilligers die veel werk voor anderen verzetten.”