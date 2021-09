Het Schijndel van Jes Merx: ‘Het is hier in de natuur gortdroog’

Ze bladert in het boek Vlinders in het Groene Woud, waarvan ze een van de eindredacteuren was. ,,Schitterende foto’s, hè?”

Jes Merx (77) kreeg de liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten. ,,De Prekers vind ik wel het mooiste gebied van Schijndel.” Ze bladert verder: ,,Kijk, hier staat het Kraaienspot vermeld, ook wel Creijspot genoemd. Volgens overlevering stond hier een heilige eik.”

‘Wij houden het groen, u ook?’

Merx zorgt voor de publiciteit en de nieuwsbrieven namens het Natuur- en Milieucentrum Schijndel (NMC). ,,Ons motto is: wij houden het groen, u ook?” Maar sinds corona is er niet veel te doen. ,,We organiseren geen lezingen, wandelingen of andere natuuruitstapjes. Je wilt er als NMC niet verantwoordelijk voor zijn dat mensen ziek worden.”

Quote Je ziet inderdaad dat er planten verdwijnen door de klimaatver­an­de­ring Jes Merx

Werkgroepen

Gelukkig zijn de werkgroepen van het NMC nog wel actief. ,,Ik zit in de Florawerkgroep. Laatst hebben we weer een wandeling gemaakt door het Wijboschbroek. Dan inventariseren we planten en kijken of ze achteruitgaan vanwege de klimaatverandering. Je ziet inderdaad dat planten verdwijnen. Helaas heeft het vernattingsproject dat daar is opgezet, niet veel uitgehaald. Het is er nog steeds gortdroog.” Ze werpt een blik op haar weelderige tuin. ,,Het is belangrijk dat mensen hun tuin niet verharden met tegels. Groen is goed voor insecten en vogels en voor de waterhuishouding.”

Sinds haar pensioen, twaalf jaar geleden, is Merx actief voor het NMC. Eerst als secretaris. Ze lacht. ,,Dankzij mijn zorgzame man heb ik tijd voor NMC Schijndel. Hij kookt graag.”

Dooiermos

Merx leert veel van de wandelgroep op maandagmiddag. ,,Dan wandel je met specialisten. Bijvoorbeeld met iemand die alles weet over mossen. Dan zie je mossen die je eerder nooit als mos hebt beschouwd, bijvoorbeeld dooiermos. Dat zit als iets geligs op bomen.” Merx wandelt ook graag in haar eentje. ,,Dan kun je je gedachten even verzetten, heel ontspannend. Intussen kijk ik naar de plantjes en benoem ze. Dat houdt me scherp.”

Quote Dankzij oud burgemees­ter Scholten staan er veel beelden in Schijndel Jes Merx

Trots op?

,,De Prekers, zoals ik al eerder zei, Smaldonk, de Schaapskooi en de hele omgeving. Ik ben ook trots op onze mooie parochiekerk en het Jan Heestershuis. Een gedeelte van de kunstcollectie van het Jan Heestershuis is nu ondergebracht in het voormalige gemeentehuis. Beide plekken bezoek ik graag. Burgemeester Scholten was kunstminnend. Dankzij hem zijn er veel beelden in Schijndel. Verder zijn hier veel activiteiten. Schijndel heeft een regiofunctie. Er is maar weinig leegstand in de winkelstraten.”