Het Schijndel van... Marianne de Graaf: ‘Hier wil ik echt nooit meer weg’

Ze is de eigenares van café The Holy Cow. Hoe ze aan die naam kwam? ,,We waren in Las Vegas en daar zaten we in een microbrewery, genaamd The Holy Cow. Die naam vond ik zo leuk dat we hem maar gejat hebben. In 2012 ben ik met een vriendin terug geweest in Las Vegas en de brewery bestond niet meer. Heel jammer.” Voordat Marianne de Graaf kastelein werd, was ze heftruckchauffeur. Toen de kans zich voordeed om het café over te nemen, aarzelde ze geen moment en gooide het roer om. En daar heeft ze nog geen moment spijt van gehad. ,,Het mooiste werk dat er is en dat blijf ik nog wel een tijdje doen.” En dat de jonge Schijndelse kasteleins zoveel leuke activiteiten gezamenlijk organiseren, is voor haar nog een extra pluspunt. ,,Geen onderlinge concurrentie - althans, dat merk ik niet - en dat werkt heel fijn.”