Het Schijndel van Marianne van de Weijer: ‘Het gaat erom dat je je bullshit loslaat’

Ze is kordaat en straalt gezag uit. ,,Handig voor het werk dat ik doe.” Marianne van de Weijer (61) is bullshit-coach, zoals ze het zelf noemt. Ze coacht mensen in haar praktijk Kiluma. ,,Het gaat erom dat je je bullshit loslaat, dus je belemmerende en beperkende overtuigingen en conditioneringen. Ik begeleid kinderen, plus het hele gezin.”

Depressie of ADHD?

Die twee uurtjes per week die de meeste cliënten vergoed krijgen, zijn veel te weinig, dus steekt Van de Weijer er heel veel onbetaalde uren in. ,,Het is mijn passie om mensen te helpen. Of ze nu depressief zijn, ADHD hebben, autistisch zijn of niet weten wat ze voor werk willen gaan doen.”

Quote Het is mijn passie om mensen te helpen. Of ze nu depressief zijn, ADHD hebben, autistisch zijn of niet weten wat ze voor werk willen gaan doen Marianne van de Weijer

Ze glimlacht. ,,Een tijdje geleden hield ik open dag en toen kwam een jongen, die ik had begeleid, aanrijden in een rode Opel Manta Toen hij twaalf was, vertelde hij me dat hij dat wilde. Geweldig dat hij zijn droom heeft waargemaakt. Ja, ik heb veel lol in mijn werk.”

Grenzen

Van de Weijer wordt vaak uitgenodigd voor diploma-uitreikingen en huwelijken van haar cliënten. En voor uitvaarten. ,,Vroeger ging ik altijd, maar dat is niet meer te doen. Ik trek nu wel wat meer mijn grenzen.”

Volledig scherm Via de Schijndelse stichting Geluksboontjes helpt Van de Weijer mensen weer op een andere manier. ,,Geluksboontjes ondersteunt kinderen die in armoede leven.'' © Noor Reigersman

En dan de Kilumaatjes, genoemd naar haar bedrijf. ,,Eén keer per jaar nodigde ik alle kinderen uit die ik in behandeling had, plus hun broertjes en zusjes en cursisten van de trainingen die ik ook geef. Dan gingen we met zijn allen naar het bos, spoorzoeken. Broodbakken. Het ging erom dat ze samenwerkten. Erg leuk.”

‘Hier voel ik me thuis’

Van de Weijer hielp en helpt zo veel mensen in Schijndel en omstreken dat boodschappen doen weleens lastig is. ,,Ik heb hier ook een tijdje niet gewoond, maar nu weer wel.” En ja, ze ontvangt iedereen in haar huis. ,,Hier voel ik me thuis.” Te midden van veel boeddhabeeldjes en objecten uit Peru, waar ze meerdere malen was.

Quote Ik geef elke maand verschil­len­de masterclas­ses en dan vraag ik vijf euro per persoon, die ik vervolgens aan de stichting schenk Marianne van de Weijer

Via de Schijndelse stichting Geluksboontjes helpt ze mensen weer op een andere manier. ,,Geluksboontjes ondersteunt kinderen die in armoede leven. Ik geef elke maand verschillende masterclasses en dan vraag ik vijf euro per persoon, die ik vervolgens aan de stichting schenk. En soms doe ik iets voor iemand en dan vraag ik een donatie voor de stichting. Zo kan het ook.”

Quote Als de nood hoog is, dan helpen veel mensen hier in Schijndel elkaar Marianne van de Weijer

Trots op?

,,Als de nood hoog is, dan helpen veel mensen hier in Schijndel elkaar. En er wordt veel georganiseerd voor kinderen. Trouwens, de gemeente doet ook veel vanuit Bijzondere Bijstand en dat doen ze heel goed. Dat zie je bij veel andere gemeenten wel anders.”