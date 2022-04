Het Schijndel van Wim van Liempd: ‘Niet praten over de grootoorvleermuis’

Hij slaat een wilgentak in het zogenoemde blek-ijzer en trekt er hard aan. Daardoor wordt de schil van de wilgentak geraspt. Wim van Liempd (63) is al 33 jaar secretaris en onderhoudsman voor Heempark de Blekert in Schijndel. ,,Je spreekt het uit als blekkert. Blekken is het schillen van takken.”

Grootoorvleermuis

Hij loopt langs het betoverend mooie griendlandschapje, op weg naar de grote vleermuiskelder. ,,De enige vleermuiskelder in Nederland waar je in mag, althans een klein stukje. De bouw is geïnspireerd op die van de ijskelder.” Hij tuurt omhoog. ,,Daar hangt een grootoorvleermuis. Dat moet je niet zeggen tijdens excursies met kinderen. Sommigen vinden dat griezelig.” Hij richt zijn lamp op de muur en het plafond. ,,Die zijn ruw gemaakt zodat vleermuizen eraan kunnen hangen. Dat was nog lastig want aannemers zijn natuurlijk gewend om zo glad en egaal mogelijk te werken.”

Quote Tijdens de koffie op vrijdagoch­tend lost de onderhouds­ploeg ook meteen de wereldpro­ble­ma­tiek op Wim van Liempd

De tocht voert verder langs het hooiland en door het elzenbroekbosje. ,,We komen als onderhoudsgroep elke vrijdagochtend bij elkaar. Met tien man zijn we. We beginnen met koffie en lossen intussen de wereldproblematiek op.” Hij glimlacht. ,,Ik kijk er altijd naar uit en dat hebben we allemaal. Het geeft ons veel voldoening.” Hij duwt een hekje open naar een aanpalend heuvelachtig gebied. ,,Dit terrein is van de gemeente. Ze vroegen of wij er ideeën voor hadden. Nu groeien hier orchideeën en binnenkort bloeien ze weer. Dit hele gebied is een mooie overgang van de woonwijk naar het buitengebied. Ook voor dieren. We hebben hier de kamsalamander en kijk daar, een groene specht.”

Via een bruggetje wandelt hij naar de blokhut. ,,Die hebben we zelf gebouwd, halverwege de jaren 90. Voor de balkenconstructie hebben we een boerderij uit begin 1900 tot voorbeeld genomen. Toen had je nog niet echt internet om van alles op te zoeken, maar al doende leert men.” Stilzitten kan Van Liempd niet. Letterlijk. ,,Ik ben assistent-trainer van de Loopgroep Wijbosch en ik help ook daar mee in de onderhoudsploeg. Daar hoef ik niets aan te sturen. Ik krijg te horen wat ik moet doen. Heerlijk!”

Trots

,,Van oudsher hebben we een groot vrijwilligersnetwerk bij het heempark. Dat hoor ik ook van andere organisaties. Er zijn genoeg mensen om onderhoud te plegen, maar om de schoolklassen te begeleiden, zijn nog wel vrijwilligers nodig. En verder ben ik er ook trots op dat we zo’n goede samenwerking met de gemeente hebben.”