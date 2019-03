Het Sint-Michielsgestel van... Gé van Berkel: ‘Het probleem is dat de burger slimmer is geworden dan de politici’

Jarenlang was dichter Gé van Berkel toneeltechnicus en toneelmeester in het Bossche Theater aan de Parade en momenteel valt hij daar weer in - nog steeds vol enthousiasme. ,,Als het op werk gaat lijken, dan stop ik ermee.” Als acteur staat hij ook graag op de planken en deed solovoorstellingen zoals Een wolk in broek van de Russische dichter Vladimir Majakovski en de monoloog Gilles! van Hugo Claus. Hij zorgde voor de performance tijdens het afscheid van de Bossche burgemeester Ton Rombouts, maar maakt net zo gemakkelijk poëzie voor de kermis in Gestel, en daar draagt hij zijn werk ook voor. ‘Ik heb maar één vierkante meter podium nodig.’ Verder organiseerde hij Monument voor poëzie in de Gestelse bieb. En intussen bracht hij ook nog een cd uit: Klanktaal. Met gedichten over aspergeteelt, maar ook over zelfmoord. ,,Elk onderwerp is bespreekbaar voor mij.”