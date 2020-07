Het Sint-Michielsgestel van Marianne van Hulten: ‘Overal is ’t prachtig’

SINT-MICHIELSGESTEL - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Marianne van Hulten.

Ze zit aan haar eetkamertafel en wijst op een foto van het nieuwe onderkomen van de KBO in Sint-Michielsgestel: De Ontmoeting aan de Nieuwstraat. Bestuurslid Marianne van Hulten (75) stak haar handen flink uit de mouwen.

,,Alles opgeknapt tijdens de coronacrisis. Ik zit in de inrichtingscommissie. We hebben het ingericht met tweedehandstafels en -stoelen. Mooi, hè? En de schilderijen aan de muur zijn van leden, allemaal lokale kunstenaars.”

De KBO in Gestel telt achthonderd leden. Ze lacht. ,,We zijn bezig om jongere leden te ‘verschalken’. Dus moet je voldoende activiteiten organiseren die aanslaan bij een jonger publiek. Zo hebben we nu een leesclub en een fitnessclub.”

Waar is behoefte aan?



Van Hulten pakt een lijst met KBO-activiteiten die niet doorgingen vanwege de coronacrisis. ,,Ik ben verantwoordelijk voor Seniorwijs; dat is gericht op informatie en educatie voor ouderen.” Hoe komt ze erachter waar behoefte aan is? ,,Ik ga bij de mensen langs. Gelukkig heb ik een groot netwerk door mijn vroegere vrijwilligerswerk.”

En morgen is ze gastvrouw voor de inloopmiddag. ,,Die zijn in juli en augustus omdat veel mensen dan alleen zijn. Hun kinderen zijn vaak met vakantie. Hebben we veel zin in. Gisteren hoorde ik van een ander bestuurslid die zei: ‘Ik kom ook, leuk’. Dus we zijn in elk geval met veel bestuursleden, haha.”

Vanuit KBO zit ze ook in de beleidsgroep van de Meanderkamer. Dagopvang voor mensen die eenzaam zijn en mensen met een beperking. Van Hulten maakte een ‘flinke carrière’ in het vrijwilligerswerk. ,,Maar ik ben met veel dingen gestopt.’’

Quote Mijn vrijwilli­gers­werk is nu wat meer afgebakend. Per slot van rekening ben ik 75. Maar ik wil toch dolgraag wat doen. Marianne van Hulten

,,Tot de coronatijd heb ik in de Wereldwinkel gewerkt. Vertrouwenspersoon bij Zorggroep Elde ben ik niet meer, en ik zit daar ook niet meer in de Ethische Commissie. Nu is het werk wat meer afgebakend; alleen voor de KBO. Dat is wel fijn. Per slot van rekening ben ik 75. Maar ik wil toch dolgraag wat doen.’’

,,Als je bezig bent voor een ander, krijg je energie. Afgelopen tijd heb ik veel gewandeld en gefietst, vanwege de corona, maar dan ben je niet bezig voor anderen. Trouwens... ik ben maar een klein radertje, hoor.”

Trots op

,,Veel actieve verenigingen en veel vrijwilligers in Gestel. En een mooie omgeving, maar da's niet de verdienste van Gestel. In coronatijd heb ik alles van links naar rechts en van voor naar achteren gezien. Overal is ’t prachtig.’’