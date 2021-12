Het Sint-Michielsgestel van Patrick Timmermans: ‘Vreemd dat er niet meer Gestelaren Herenboer zijn’

Hij zit aan tafel in zijn keuken. Vroeger was daar een filiaalnaaiatelier gevestigd van badpakkenfabriek Tweka. ,,Kijk, de raampjes zitten hoog, zodat de naaisters niet naar buiten konden kijken, maar zo hadden ze wel licht.”

Als directeur van Erfgoed Brabant én historicus legt Patrick Timmermans (57) verbanden met het heden. ,,Elke generatie voegt een nieuw hoofdstuk toe, hier thuis dus ook: nu is het een keuken. Als ik denk aan het engeltje met het mobieltje op de Sint-Jan, dan is daar dus ook een nieuw hoofdstuk aan de Sint-Jan toegevoegd. Heel goed, want anders wordt het dood erfgoed. Een stolsel.”

Volledig scherm Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant. © Noor Reigersman/BD Timmermans en erfgoed, die zijn met elkaar versmolten. ,,Ik werk al mijn hele werkzame leven in deze sector. Ik zie erfgoed als een worteling van de tijd in de ruimte.” Corona maakt het de erfgoedwereld wél moeilijk. ,,In coronatijd zijn flink wat mensen afgehaakt. We zoeken nu mensen die samen hun erfgoed kunnen digitaliseren, voor de Brabant Cloud.”

Hart verpand aan Gestel

Erfgoed houdt hem ook in Gestel bezig. ,,Vlak voor de coronacrisis heb ik het Café de Zachte G georganiseerd in de Meander. Korte erfgoed gerelateerde interviewtjes, à la DWDD, met onder anderen vader en zoon Groenendaal, de veldrijders. In een caféachtige setting. Was volle bak!”

Timmermans heeft eigenlijk twee nationaliteiten: hij is geboren in zijn geliefde Den Bosch en verpandde zijn hart ruim 25 jaar geleden ook aan Gestel. ,,Toen we hier gingen wonen, ging ik na of voorouders van mij hier hebben rondgelopen. En ja hoor, twee voorvaderen. Ik voelde me hier al geworteld en daardoor nog eens extra. Het ommetje dat we vaak over landgoed Zegenwerp maken, draagt daar ook aan bij. Na twaalf wandelingen zie je ineens een bijzonder plantje dat er de week ervoor nog niet stond. Je moet er oog voor hebben. Anders denk je: alweer hetzelfde wandelingetje…”

Timmermans heeft ook wortel geschoten bij de Herenboeren, de coöperatieve boerderij vlakbij zijn huis. ,,Heerlijk om op zaterdag naar het Wilhelminapark te fietsen. Vreemd eigenlijk dat er niet meer Gestelaren Herenboer zijn. Ligt dichter bij Gestel dan Boxtel.” En hij volleybalt en is voorzitter van de club. ,,We heten Zus & Zo, omdat we de derde helft vroeger in het café van Zus van der Meijden ‘speelden’.”

Trots op:

,,We hebben er nog even over gedacht om naar Den Bosch te verhuizen, maar we blijven hier: Gestel is een fijne plaats in het groen, en vlak de stad.”