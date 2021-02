Het Sint-Michielsgestel van Wout van Son: ‘Weet je dat er een Bosschenaar naast je woont?’

Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Wout van Son uit Sint-Michielsgestel.

,,Maak je een foto? Ik heb wel een coronakapsel!” Wout van Son is 74 en bouwt zijn vrijwilligerswerk af. ,,Ik wil meer vrije tijd. De oom van mijn vrouw was priester en leerde boekbinden in Italië. Dat oude ambacht heb ik overgenomen. Heel ontspannend om te doen.”

Van Sons vrijwilligerswerk voor de Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom gaat wél gewoon door. ,,Ik ben gestopt als secretaris van het bestuur en denk erover om in de ledenraad te gaan. Erg belangrijk dat we actief bezig blijven – ook met wind- en zonne-energie – en dat we daar bekendheid aan geven. Anders bloedt het dood.” Ook met hospice Parunashia blijft van Son verbonden. ,,Als secretaris. Mooi project.”

Quote Het enige wat ik nu nog doe, is het organise­ren van het Prinsendi­ner en Erebokto­raat. Met bekende Nederlan­ders. Wout van Son

Secretaris zijn, dat was wel de rode draad in zijn vrijwilligerscarrière. ,,Leuk om te schrijven, organiseren en structureren.” Secretaris van de tennis-, hockey- en golfclub, van de Fidderaosie Carnaval Bokkendonk en voor De Huif. ,,De Huif, ja, dat was veel werk met de transitie naar de Meander.”

En er is nog veel meer. ,,Ik ben adjudant geweest van vier verschillende prinsen. Zeven optochten georganiseerd. Mede dankzij ons verloopt de aanvraag bij de gemeente om verkeersregelaar te worden nu digitaal. Het enige wat ik nu nog doe, is het organiseren van het Prinsendiner en Ereboktoraat. Met bekende Nederlanders. Vorige jaar kwam Cora van Nieuwenhuizen, we hebben Ivo Opstelten gehad, Balkenende en Emiel Roemer.”

Diepe duik in het verenigingsleven

Ruim veertig jaar geleden kwam Bosschenaar Van Son in Gestel wonen en stortte zich meteen op het verenigingsleven. Waarom? ,,We hebben geen kinderen. Als je die wel hebt, leer je via hen allerlei mensen kennen. Dus zoek je een andere manier om met mensen in aanraking te komen. We hebben er diverse vriendschappen aan overgehouden.”

Trots op

,,Ik ben dus een Bosschenaar en die staan in de omtrek niet echt goed bekend. Grote bek. Toen we hier net woonden, vertelde een buurman ons dat anderen tegen hem zeiden: ‘Weet je wel dat er een Bosschenaar naast je woont?’ Gelukkig word ik door veel Gestelaren goed beoordeeld. Zo kon ik dienstbaar zijn aan de gemeenschap. Ben ik trots op.’’

Van Son: ,,Laatst hoorde ik de mogelijke reden dat Bosschenaren zo argwanend worden bekeken. In de achttiende eeuw gingen de boeren uit deze regio naar de Bossche Markt om hun producten te verkopen. Voordat ze daar aankwamen, waren ze al uitgescholden en bestolen.’’