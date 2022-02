Het Sint-Oedenrode van Arne Balk: ‘Net één groot Center Parcs’

In ’t Rooise Gasthuisje brengt Arne Balk (43) heel wat uurtjes door als vrijwilliger van Natuurlijk! Sint-Oedenrode. ,,Een jaar geleden zaten we te brainstormen hoe we deze regio beter kunnen promoten, met de wandelroutes en de natuur. Maar die heeft heel Brabant al. Dus moet je iets radicaal anders bedenken. Boven het maaiveld uitsteken.”

Kort daarna kreeg hij zijn eureka-moment. ,,Door corona werkte ik thuis en mijn zoontje kon niet naar school. We gingen een fietstochtje maken en verdiepten ons in het dorp. We wonen er nu zes jaar, maar omdat ik veel weg ben voor mijn werk, kende ik het nog niet goed. Tijdens dat fietstochtje realiseerde ik me dat je véél meer kunt met dit dorp. Waarom niet een film over de Oda-legende? Met een nieuw verhaal dat is gebaseerd op de legende.”

Groot bedrag van sponsor

Hij pakt de MooiRooiKrant die voor hem op tafel ligt en wijst naar een artikel over de film Oda. Vlucht door de eeuwen. ,,Ik heb het script geschreven en een professionele scriptschrijver vond dat ik het goed heb gedaan.” Hij glimlacht tevreden. ,,Ik word enorm geholpen door Martin van Hastenberg. Afgelopen jaar hebben we een promotiefilmpje gemaakt om sponsors te interesseren. Eén sponsor zei: ‘Wauw, jullie zijn hartstikke gek!’ En vervolgens gaf hij een groot bedrag.”

Quote Ik denk dat het beter bij de natuur van mensen past om in een dorp te wonen dan in een stad Arne Balk

In maart wordt het menens. ,,Dan beginnen we. En op Oda’s naamdag, 27 november, moet de film klaar zijn. Iedereen die meedoet, komt uit Rooi.” In zijn enthousiasme praat Balk steeds sneller. ,,Ons doel is tweeledig. Met dit project gaan oud en jong actief samenwerken. Én we richten ons op een brede doelgroep zodat die interesse gaat krijgen voor deze regio. Van 12 tot 92 jaar.”

Hij ziet het al helemaal voor zich. ,,Hoe mooi is het als de bakker hier vlakbij bijvoorbeeld Oda-koekjes gaat bakken? En je kunt er allerlei evenementen omheen organiseren. Zonder Robin Hood was Nottingham nooit bekend geworden. Dat kan óók met Sint-Oedenrode en het Oda-verhaal.” De film zal worden vertoond in diverse zalen in Meierijstad. ,,En later komt hij ook online. ’t Geeft me veel voldoening om een stip op de horizon te hebben!”

Trots:

,,Hoewel Sint-Oedenrode onderdeel uitmaakt van Meierijstad, heeft het zijn eigen identiteit behouden. Fantastisch hier, net één groot Center Parcs met al die mooie natuur. Ik denk dat het beter bij de natuur van mensen past om in een dorp te wonen dan in een stad. En Rooi is een ondernemend dorp. Ben ik ook trots op.”