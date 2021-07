Het Wijbosch van Kees Goos: ‘Enthousiaste reacties geven energie’

Hij klapt zijn laptop dicht. ,,Ik schrijf altijd het voorwoord voor onze nieuwsbrief van de Dorpsraad Wijbosch. Die verschijnt vier keer per jaar.” Drie keer raden waar het voorwoord over gaat…

Kees Goos (67), voorzitter van de Dorpsraad, glimlacht. ,,Onder andere dat er ondanks de beperkingen vanwege corona toch weer iets meer mag. Zoals de dagbesteding voor mensen die geen zorgindicatie hebben. Die dreigen anders tussen de wal en het schip te vallen. Doen we in overleg met Laverhof. De samenwerking is plezierig.”

Meer dan genoeg te doen voor Goos. Hij wijst naar de Wijboschbroek die in de verte achter zijn huis ligt. ,,Daar gaan we een speelbos maken. Doen we samen met Staatsbosbeheer. Met allemaal natuurlijke materialen om mee te spelen, zoals boomstammetjes en takken.”

Wandelen

Naast het speelbos komt een trimbaan. ,,Ik ga zelf niet trimmen, hoor, ik hou het bij wandelen. Aan het eind van de middag even de Wijboschbroek in na een dag achter de pc, of ’s morgens vroeg. Heerlijk, dan hoor je overal vogels zingen.”

Goos is sinds twee jaar voorzitter van de Dorpsraad. En hij woont nu ruim vier jaar in het dorp. ,,Destijds gingen we naar de nieuwjaarsreceptie en toen kreeg ik de vraag of ik wat wilde doen in de Dorpsraad. Zodoende.” Hij pakt er een lijstje bij. ,,Wijbosch telt 1485 inwoners, er zijn 30 activiteiten per jaar en 265 vrijwilligers. Dat is het hoogste aantal van alle kleine kernen in de Meijerijstad. Althans, het waren er 265 vóórdat de corona uitbrak.”

Over corona gesproken: ,Alles stond op een laag pitje, maar tóch hebben we van alles georganiseerd. Zoals Wijbosch Wandelt, in navolging van de Ommetjes van professor Erik Scherder. Heel veel mensen deden mee.”

Genoeg initiatieven in Wijbosch en er staan nog diverse projecten op stapel. ,,We vragen door middel van enquêtes of mensen er belangstelling voor hebben. Zoals voor het speelbos. Of Wijbosch Wandelt. Door de enthousiaste reacties krijg je zelf weer energie om nieuwe dingen op te pakken.”

Trots...

,,Op de saamhorigheid van de mensen, hun bereidwilligheid en zelfredzaamheid. De oudere mensen houden elkaar goed in de gaten. Zo is er een mevrouw van 85 jaar die in coronatijd langsging bij andere oudere mensen, om bij de voordeur een praatje met ze te maken. En zelf hebben we via verschillende wegen gevraagd of iedereen die het nodig had, ook echt hulp kreeg. Dat bleek het geval te zijn. Dit is de kracht van een dorp als Wijbosch.”