Het Wijbosch Van ‘mister materiaalman’ John de Mol: ‘Ze vinden dat kleinschalige karakter van de club leuk’

,,Ik ben van de arme tak en dat ben je algauw als je niet dé John de Mol bent”, lacht Wijbosschenaar John de Mol (65), terwijl hij het doelnet naar boven trekt van een van de doelen van voetbalvereniging W.E.C. (Wijbosch Eerde Combinatie). ,,Nu kan de robotmaaier eronderdoor. Als die met zijn messen in het doelnet komt, dan wordt het een dure grap. Dat is één keer gebeurd.”

‘De opaploeg’

De Mol is elke maandagochtend op de vereniging te vinden. ,,De maandagochtendploeg. We worden ook wel de opaploeg genoemd. We zorgen er dus voor dat de doelnetten van de grond zijn. Verder lopen we het terrein rond, halen de bladeren van het veld, ruimen de peuken, bierdoppen en plastic bekertjes op en legen de vuilnisbakken.”

Vervolgens loopt hij naar het ‘kalkhok’. ,,Kijk, hier staat ons belijningskarretje. Elke vrijdagmiddag maken we de lijnen weer goed zichtbaar. Dat doen we wel netjes, vind ik zelf.”

Hij grinnikt. ,,Bij velden van andere voetbalverenigingen denk ik weleens dat ze iets te diep in het glaasje hebben gekeken voordat ze gingen belijnen.” De Mol staat om de week op zaterdagochtend in de kantine. ,,Ik zet koffie en thee en klets een beetje met iedereen. Gezellig.”

Met pensioen

De Mol heeft zelf nooit in Wijbosch gevoetbald. ,,Alleen in Heeswijk, waar ik woonde voordat we in 1993 naar Wijbosch verhuisden.” Bij W.E.C. werd hij eerst jeugdtrainer. ,,Daarna jeugdvoorzitter. En toen penningmeester, tot 2018. Mijn opvolger gaat stoppen, dus waarschijnlijk word ik weer penningmeester. Tenminste … als dat wordt goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering. Ik heb er in elk geval tijd voor, want ik ben met prepensioen.”