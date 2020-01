Heus waar, bushalte in Schijndel is ‘pronkstuk’ voor Meierijstad

SCHIJNDEL - Toeristen zullen niet snel naar Schijndel afreizen voor de bushalte aan de Steeg, toch behoort deze abri tot de vijf mooiste plekken van Meierijstad. Nummer 1 van het project M100 - de 100 Mooisten van Meierijstad - is de Schaapskooi in Wijbosch.

Mensen uit het hele land komen naar Schijndel om de Glazen Boerderij op de Markt te bekijken, zelfs uit het buitenland komen ze. Maar dit moderne icoon van de bekende architect en oud-Schijndelaar Winy Maas behoort niet tot de vijf mooiste plekken van fusiegemeente Meierijstad. Verrassend genoeg staat de bushalte nabij de rotonde Steeg-Structuurweg in Schijndel wél in de top-5.

Modderfiguur?

Het is natuurlijk maar zeer de vraag of Meierijstad veel toeristen en recreanten gaat trekken met een bushalte als paradepaardje. De halte zal ongetwijfeld hier en daar een cynische glimlach tevoorschijn toveren.

Toch is wethouder Coby van der Pas (CDA, toerisme en recreatie) - en tevens juryvoorzitter - niet bang dat Meierijstad een modderfiguur slaat met de bushalte: ,,Het ging de jury hier niet zo zeer om de plek, maar veel meer om het creatieve verhaal van de inzender. Vanuit iets heel eenvoudigs als een bushalte geeft zij een heel mooi beeld van de omgeving ervan.”

Volledig scherm Trudy Koop uit Schijndel won de eerste plek in M100 met haar nominatie voor de Schaapskooi in Wijbosch. © Robèrt van Lith/BD

Van der Pas maakte woensdagochtend in de Schaapskooi in Wijbosch de vijf prijswinnaars bekend. Het zijn mensen die volgens de jury de vijf mooiste plekken in Meierijstad aanwezen. En die daar het beste verhaal bij hadden. De bushalte werd aangedragen door Yvonne van Abeelen uit Schijndel, die niet aanwezig kon zijn.

Quote Als je staat te wachten zie je het beste van Schijndel Yvonne van Abeelen , Inzender bushalte Schijndel

De jury was onder de indruk van haar verhaal: ,,De halte heeft een prachtig uitzicht. Als je staat te wachten dan zie je het beste van Schijndel: de eeuwenoude kerk, een boerderij, de nieuwbouw van 't Spectrum, het politiebureau en kaarsenfabriek Bolsius. En als je omdraait het populierenlandschap en de kunst, de knotwilgen en de schapen.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Molen De Hoop in Keldonk behoort tot de 5 mooiste plekken van Meierijstad. Deze locatie werd ingezonden door Frans Kuijpers. ,,De betekenis van dit monument reikt verder dan de stenen alleen." © Van Assendelft Fotografie

Molen De Hoop

Volledig scherm De Helden van Kien in Sint-Oedenrode behaalde de tweede plek. Deze werd genomineerd door Michelle van Iersel. ,,Een ontmoetingsplek voor jong en oud." © Henri van Hoorn/Streekhuis Het Groene Woud De andere prijzen gingen naar Frans Kuijpers (vierde met korenmolen De Hoop in Keldonk), heemkundekring Vehchele (derde met het klooster van de Zusters Franciscanessen in Veghel), Michelle van Iersel (tweede met De Helden van Kien in Sint-Oedenrode) en Trudy Koop. Zij won dus met de Schaapskooi in Wijbosch.

Van der Pas gaf aan dat het de jury vooral ging om de verhalen over de mooiste plekken in de gemeente. ,,Er zijn meer iconen in Meierijstad die voor de hand liggen, zoals streekpark De Kienehoef in Sint-Oedenrode en de Noordkade in Veghel. Maar we gingen niet voor de locaties die de meeste stemmen kregen. Veel meer voor plekken met een bijzonder verhaal. Of een speciale betekenis.”

‘Hoopvol verhaal’

Koop (61) heeft een warme band met deze locatie in het natuurgebied Wijboschbroek. Hier is ze sinds kort ook actief als vrijwilliger. ,,Nog niet eens zo lang geleden kwam ik hier in gesprek met de imker. En hij had zó'n mooi, hoopvol verhaal. Hier krijg je het gevoel van tijdloosheid en ruimte. Mensen die de weg een beetje kwijt zijn, kunnen 'm hier weer terugvinden.”

Trudy Koop ontving een weekendje weg in Meierijstad, de andere prijswinnaars kregen een mand vol met lokale lekkernijen.

Van de honderd mooiste plekken komen kaarten die gidsen kunnen gebruiken om mensen rond te leiden. Mogelijk worden die kaarten ook verkocht en komt er nog een website van de M100, dat onderdeel uitmaakt van de citymarketing om Meierijstad beter op de kaart te zetten.

In de Schaapskooi was stadsdichter Rick Terwindt van de partij om over alle vijf locaties een gedicht voor te dragen. Hij had onder meer voor De Helden van Kien mooie woorden over: ,,Poortje door, paaltjes langs, paradijs!”