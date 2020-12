Hielp luchtplan Boxtel? ‘Weten we niet’

BOXTEL - Inzicht krijgen in de kwaliteit van de lucht boven de gemeente Boxtel en voorstellen doen om de leefomgeving te verbeteren met duurzame oplossingen. Dat was kort gezegd de bedoeling van het 'luchtkwaliteitplan' uit 2011. Of het hielp? Weten we niet, is de conclusie.

Ambities waren ook in 2011 al hoog. Boxtel stelde een 'luchtkwaliteitplan' op en wilde met duurzame oplossingen zorgen voor een fijnere leefomgeving. Of dat is waargemaakt, wilde het gemeentebestuur wel eens weten.

Het antwoord valt niet mee. De effecten zijn namelijk nauwelijks vast te stellen. Meer dan 'uit landelijke metingen blijkt dat de algemene luchtkwaliteit is verbeterd' zit er eigenlijk niet in. Zoals ook de conclusie is dat flink wat voornemens vastgelegd in 2011 nooit tot uitvoering zijn gekomen. Om de simpele reden dat ze vaak te duur bleken te zijn.

Volledig scherm Duurzaamheid in de gemeente Boxtel: een oplaadpunt voor elektrische fietsen die op zonne-energie werkt bij De Croon in Boxtel. © Roel van der Aa Boxtel nam zich destijds bijvoorbeeld voor om de verkeersdoorstroming te bevorderen door ongelijkvloerse kruisingen te realiseren. Dat is achterwege gebleven. Zoals ook het voornemen als gemeente nog louter energiezuinige voertuigen te kopen, niet van de grond is gekomen. ,,Vanwege kosten is niet altijd gekozen voor het meest energiezuinige materieel", is de conclusie in de evaluatie van het 'luchtkwaliteitplan'.

Fietsgebruik verdubbeld

Een vervoerplan voor de eigen organisatie om de auto te ontmoedigen? Ook niet van de grond gekomen. ,,Maar wel wordt het gebruik van elektrische dienstfietsen gestimuleerd", meldt de evaluatie. Zoals het toegenomen fietsgebruik (in tien jaar tijd verdubbeld) een van de succesnummers is van de laatste jaren. Ook al staat daar tegenover dat het gebruik van de auto niet is afgenomen.

Hoe nu verder?

Hoe nu verder met de ambities? Boxtel heeft om die reden toch besloten het 'Schone lucht akkoord' te ondertekenen. Eerder dit jaar wilde het college daar nog niet aan, ondanks onder meer een pleidooi van raadslid Stefan de Nijs van Combinatie95 daarvoor. Nu dus wel. ,,Want wat wij voor ogen hadden met het luchtkwaliteitsplan komt terug in dit akkoord", aldus het college. ,,Door hier aan mee te gaan doen kunnen we daaraan dus een vervolg geven."

Het 'Schone lucht akkoord' is een initiatief van het Rijk om in samenwerking met lokale overheden de luchtkwaliteit te verbeteren. Er is 50 miljoen euro voor uitgetrokken. Doel is om in 2030 vijftig procent gezondheidswinst te behalen.