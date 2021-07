Historische ambtsketen Boxtel komt weer thuis

BOXTEL - Het was jarenlang een mysterie. Waar zou de oude ambtsketen van de gemeente Boxtel toch zijn gebleven? De keten die onder meer door oud-burgemeester Martien van Helvoort werd gedragen tussen 1945 en 1971. De jongste zoon van Van Helvoort, Jerôme, bracht de keten samen met zijn vrouw Mimi gisteren weer naar Boxtel. Ze wordt binnenkort tentoongesteld in het Museum Boxtel (MUBO).

,,Ik wist echt niet waar ze was", vertelt Jerôme van Helvoort. ,,Oud-burgemeester Jan van Homelen vroeg er eens naar tijdens een begrafenis. Ik wist dat ze vroeger bij mijn moeder in Oirschot gedrapeerd om een fotolijst van mijn vader zat. Later dook de keten op bij mijn oudste broer Theo. Die wilde er aanvankelijk geen afstand van doen. Toen hij was overleden kwam het idee dat die keten maar eens terug moest gaan naar waar ze thuishoort: Boxtel.”

Poetsbeurt

En zo gebeurde het gisterochtend. Maar niet nadat eerst een Vughtse juwelier het kostbare kleinood nog eens grondig vier poetsbeurten had gegeven. Dus blinkend en wel mochten Mimi en Jerôme van Helvoort de keten in het Boxtelse museum MUBO overhandigen aan burgemeester Ronald van Meygaarden. ,,Heel fijn. Want nu hebben we een setje van drie ketens. Die van Boxtel, Esch en Liempde. Die van Esch is wat zwartgeblakerd en verdient ook nog een poetsbeurt. MUBO kan met alle (anecdotische) verhalen erbij nu het verhaal van de ketens hier tonen", aldus Van Meygaarden.

Ninaber

Die had de oude keten overigens maar zeer kort in handen. Hij schonk de ambtsketen direct aan Jan van Homelen, oud-burgemeester van Boxtel en nu in de Raad van Toezicht van het MUBO. Van Homelen: ,,De keten werd in 1962 overbodig. Want toen heeft kunstenaar Toon Ninaber van Eijben een nieuwe voor de gemeente Boxtel gemaakt. Hoe oud deze keten van vóór 1962 is, dat moet nog uitgezocht worden. Maar te verwachten is dat ze uit de beginperiode komt van de vorige eeuw.”

Wie droeg de ambtsketen allemaal?

De vraag is dus hoe ver terug die oude keten gaat. Heeft Aldolphus baron van Hugenpoth tot Aerdt ze al gedragen net voor de eeuwwisseling van 1900? Of hebben de burgemeesters Gijsen en Van Beek ze later gedragen. Net als de NSB-burgemeester René Thomaes in de Tweede Wereldroorlog? Na het vertrek van Thomaes kwam Francissen als burgemeester naar Boxtel. Van Helvoort volgde Francissen in december 1945 op.

De 'medaille' van de ambtsketen met het gemeentewapen van Boxtel.

De oude ambtsketen van Boxtel heeft een draaibare medaille aan de ketting. Uiteraard een met het rijkswapen en een met het gemeentewapen. Van Meygaarden: ,,Als je een lintje uitreikt dan doe je dat namens het Rijk en draag je de kant van het rijkswapen. In andere gevallen ben je burgemeester van Boxtel en draag je de kant van het gemeentewapen", zo legt hij uit.

Zoeken in archieven

Het MUBO heeft de gift van Mimi en Jerôme van Helvoort maar wat graag in bezit gekregen. ,,Die van Esch is zwartgeblakerd en vies. Die laten we nog poetsen. Die van Boxtel, daarvan zoeken we uiteraard nog in de archieven naar een maak- of aanschafdatum. Later kunnen ze in een lijst hier mooi tentoon worden gesteld", zo oordelen ze bij MUBO.

Eerdere giften

Mimi en Jerôme van Helvoort schonken eerder al waardevolle stukken aan het Boxtelse museum. Zo werd een aquarel van kunstenaar Frans Bank geschonken, een oude afbeelding van het gemeentehuis in Boxtel uit de periode 1834-1936. En tot slot een grote Keistamper. Een beeld dat Van Helvoort van het personeel van de gemeente kreeg bij zijn afscheid in 1971.