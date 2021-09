Historische wandelingen door Schijndel

Max 30 = centjes in Boxtelse spaarpot, ‘Ouders, neem de tijd!’

10 september BOXTEL - Onder luid gejoel van leerlingen van basisschool De Vorsenpoel heeft wethouder Hans Heesen donderdag een belonende snelheidsmeter aan de Hendrik Verheeslaan in Boxtel in in gebruik genomen. Bij iedere hardrijder rinkelt de kassa.