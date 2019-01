Hockeyclub MEP in Boxtel wordt snel ‘rookvrij’

Laurens van Voorst uit Schijndel lijsttrek­ker Code Oranje bij Statenver­kie­zin­gen

9:22 SCHIJNDEL - Laurens van Voorst, raadslid namens Hart voor Schijndel in de raad van Meierijstad, is de lijsttrekker van Code Oranje tijdens de Statenverkiezingen in maart.