Hoe betrekt Gestel burgers beter?

Volgens Goossens is het hard nodig dat er ‘goede handvatten’ komen voor burgers en organisaties. De afgelopen maanden was er geregeld forse kritiek op het betrekken van burgers. Dat was vorige maand nog het geval bij de plannen voor zonne- en windparken, waarbij inwoners en bedrijven nauwelijks aan het woord kwamen. En in november had het burgerinitiatief Buren van De Huif nog de nodige klachten over de gemeente op het gebied van burgerparticipatie. ,,Ook burgerinitiatieven moeten weten waar zij aan toe zijn”, benadrukte Goossens.