Hoe een hek op het schoolplein een dorp verdeelt

‘Klimaat­neu­traal? Het móet, we hebben geen keuze’

9 juni VEGHEL/SCHIJNDEL - Ze geloven er allebei in: groene stroom, duurzame huizen en minder uitstoot. Boxtel wil al in 2030 energieneutraal zijn, Meierijstad net als de meeste gemeenten ‘pas’ in 2050. Maar de wethouders moeten ook eerlijk zijn. ,,Wat we niet willen, is zo snel gaan dat niet iedereen kan volgen en mensen afhaken.”