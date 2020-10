Hoe heeft Boxtelse horeca eerste weekend met nieuwe coronamaatregelen overleefd?

In Le Temps Perdu zit Martijn Ballering (25) met twee vriendinnen aan een tafeltje. ,,Normaal zijn we hier met een groepje van negen en we komen altijd rond acht uur", vertelt Martijn. ,,Vandaag zijn we hier sinds vier uur al." Eigenaresse Claire Wijnstok hoopt op een ruimere sluitingstijd. ,,Tot twaalf uur open zou al enorm schelen. De mensen zitten toch op één plek en dat duurt dan twee uur langer.”

Het liefst tot twaalf uur open, de bezoekers komen in veel kleinere groepjes én ze komen vaak eerder binnen. Dat is wel de teneur van de avond. Jarno Schellekens (19) en een vriend zitten in 't Hart van Boxtel. En ook zij komen altijd met een grote groep. ,,Maar veel vrienden willen niet meer", vertelt Jarno. ,,Voor corona borrelden we eerst tot tien uur bij een vriend. Doen we niet meer; daar zitten we te dicht op elkaar.”

Borrelpubliek

Sinds halfvijf zit het tweetal al in het café en om tien uur gaan ze allebei naar hun eigen huis. ,,Maar veel anderen doen dat echt niet!" Wat café-eigenaar William van Dinther bevestigt: ,,Het stappubliek was in pre-coronatijd tachtig procent van het totaal en het borrelpubliek twintig procent. Alleen het borrelpubliek hou je over. En vergis je niet, dat stappubliek zit echt niet alleen thuis, die zitten bij elkaar.”

Quote Het stappu­bliek was in pre-coronatijd tachtig procent van het totaal en het borrelpu­bliek twintig procent William van Dinther, 't Hart van Boxtel

In Winebar Wine & More zijn nog maar drie stoelen vrij. Achterin zitten Nicole van Rijn en een vriendin. ,,Eerder komen lukt niet", laat Nicole weten. ,,Voordat de kinderen in bed liggen. Tien uur naar huis: 't lijkt wel de Kwekpoel." Mede-eigenares Maayke van de Laar knikt. ,,Als je om twaalf uur sluit, is de kans groot dat mensen daarna naar hun eigen huis gaan. Nu niet."

En de omzet? ,,Niet best", reageert Van Dinther. ,,Normaal draaien we 't dubbele", verzucht Van der Laar. ,,Maar 't weer speelt ook mee."