Hoe houd je een industrieterrein veilig? Best lastig, vinden ze in Boxtel

Al ruim een jaar pogen ondernemers tot samenwerking te komen op Ladonk. Om gezamenlijk te zorgen voor een toekomstbestendig bedrijventerrein. Tot nu toe is dat zonder resultaat gebleven, maar er gloort licht aan de horizon.

Ondanks verwoede pogingen van de Initiatiefgroep Ladonk, die er al sinds 2019 aan trekt. Maar tot nu toe ontbrak het aan draagvlak onder ondernemers op het bedrijventerrein. ,,Na een aantal gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat er voldoende enthousiasme is om stappen te gaan zetten'', zegt Jan Marcelis van de initiatiefgroep. Dat moet gestalte krijgen via de oprichting van een aantal 'klankbordgroepen'. De gemeente werkt er alvast aan mee.

Veiligheid

Vanaf januari zullen de eerste pijlen gericht zijn op veiligheid. ,,Daarmee gaat de eerste klankbordgroep zich bezighouden. Gespreksonderwerpen zijn onder meer verkeersveiligheid en ook de aanpak van de criminaliteit op het bedrijventerrein'', aldus Marcelis, vestigingsmanager bij Vion.

De oversteek van de Brugstraat naar Kalkheuvel en industriezone De Ladonk.

In het verleden was er op Ladonk een samenwerking tussen bedrijven en gemeente. Samen werd onder meer het parkmanagement betaald en in een convenant was een aantal afspraken gemaakt over te voeren beleid. Daaraan kwam een paar jaar geleden in ruzieachtige sfeer een einde. Een nieuw initiatief, om de samenwerking te bestendigen via een Bedrijven Investeringszone, kwam daarna niet van de grond.

Gemeente

Boxtel staat positief tegenover het nieuwe plan om te komen tot klankbordgroepen. ,,Wij zullen uren en expertise gaan inbrengen'', laat een gemeentewoordvoerder weten. ,,En vastleggen in een overeenkomst met de initiatiefgroep wat we wel en niet doen, zodat daarover helderheid is.'' De inbreng van de gemeente zal vooral ambtelijk en niet bestuurlijk zijn. ,,Dat past beter bij het karakter van de klankbordgroepen.''

Ondernemersvereniging SPIN, met wie de gemeente Boxtel een convenant had voor samenwerking maar dat dus opzegde, kijkt van gepaste afstand toe hoe het nieuwe initiatief uitpakt. ,,We juichen ieder plan dat bijdraagt aan een beter Ladonk toe, maar zijn gezien de recente geschiedenis wel enigszins sceptisch over de kans van slagen'', aldus voorzitter Patrick van Loosbroek.