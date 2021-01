Hoe kies je in hemelsnaam je nieuwe middelbare school?

Zoemende drone

In het gymlokaal stijgt een vinnig zoemende drone op. Via de live-verbinding krijgen leerlingen uit groep 8 alles over drones te zien en te horen. ,,Het gaat om het bouwen en programmeren van drones, het vliegen, een vluchtplan maken, regelgeving, álles”, legt flight instructor Andrea van Kempen uit. ,,Voor jullie allemaal zit er wel iets bij wat jullie interessant vinden.” Een onlinequiz over de school hoort natuurlijk ook bij de kennismaking. Twaalf basisschoolleerlingen doen mee en vijf brugklassers op locatie. ,,Hoe heet het buitengebouw van het Elde hier in Gestel?” De twaalf leerlingen in spe kijken peinzend via het beeldscherm de klas in. Brugklasser Dewi Buitenhuis steekt haar vinger op: ,,Het Buiten.” Dewi is een van de leerlingen die helpen met de open dag. ,,Het is leuk dat ik als Elde-leerling met kinderen uit groep 8 praat en over school vertel.” Ook tweedejaars Daan de Goey helpt mee. ,,Ik had net een meet-and-greet-gesprek met 25 basisschoolleerlingen. Samen met onze teamleider.” Deiman is tevreden over de resultaten. ,,We hebben in totaal drie open dagen van het Elde, dus in Gestel en Schijndel. De andere twee zijn al geweest. Elke dag zijn er zo’n duizend bezoekers online.”