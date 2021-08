Hoe maak je biljarten sexy voor de jeugd? Nou zó, weet Gert-Jan (29)

BOXTEL - Gert-Jan Veldhuizen is niet wat je noemt een doorsnee biljarter. Niet oud en grijs (of kaal). Met een kek Peaky Blinders petje op het hoofd voelt de 29-jarige Wageninger zich desondanks als een vis in het water in het - overwegend grijze - biljartcentrum van ’t Ivoor in Boxtel. Hoe krijg je andere jongeren mee?