Hoe moet het verder met de liefde tussen Gestel en Boxtel?

Verouderd handbal­veld Liempde krijgt opknap­beurt

26 mei LIEMPDE - Een flinke opknapbeurt van een van de handbalvelden in Liempde wordt sneller ter hand genomen. ,,Door corona is de vraag naar sporten in de buitenlucht groter. We wachten daarom niet tot 2024 met opnieuw asfalteren, zoals de planning was, maar halen het karwei naar voren”, aldus wethouder Hans Heesen.