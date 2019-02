Hoe nu verder in Haaren? Commissaris is nu aan beurt

,,Geen verheffend schouwspel.” Zo typeert bestuurskundige Marcel Boogers de situatie die in Haaren is ontstaan rond burgemeester Jeannette Zwijnenburg. Nu het vertrouwen in haar is opgezegd door de wethouders, is sprake van een forse bestuurscrisis in Haaren. Hoe nu verder?

Vrijdagmiddag al moeten de vier fractievoorzitters zich melden bij de kabinetschef van de provincie. De vier wethouders zijn dan ook van de partij. Commissaris van de koning, Wim van de Donk, komt al snel in actie om de crisis te bezweren.