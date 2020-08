Liempdenaren Albert Bressers (63) en Louis van de Wiel (67) zijn allebei fanatieke wandelaars. Bressers schrijft zijn routes uit op een eigen website, Van de Wiel gebruikt een GPS. Zijn routes komen op een landelijke wandelsite.

Op verzoek van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde bundelden de twee hun krachten om tot acht nieuwe wandelroutes en vijf nieuwe fietsroutes te komen, die allemaal door Liempde en omgeving lopen. Natuurlijk kon een route naar het edelhertengebied in de Scheeken, tussen Boxtel en Best, niet ontbreken.

Conflicterende belangen tussen mens en dier

Bressers: ,,De route loopt vanaf de onverharde Ginnekendijk het gebied in.” De edelherten zijn in 2017 uitgezet in een gebied van ruim driehonderd hectare. De heren zien wat conflicterende belangen tussen mens en dier. ,,De NS-wandelroute tussen Boxtel en Best is vanwege de edelherten inmiddels afgesloten en de mooiste paadjes zijn dicht.”

De edelherten echt zien, is nog niet zo eenvoudig. Bressers: ,,Midden op de dag al helemaal niet. De kans is het grootst tijdens het ochtendgloren of in de avondschemering.” Van de Wiel: ,,Ik heb ze een paar keer gezien, een grote groep zelfs. Dat is een machtig gezicht."

Bressers: ,,Wij zijn allebei geboren en getogen in deze omgeving. Als wandelliefhebbers kennen we dus ieder paadje. Hoe smaller een paadje is, hoe liever.” Van de Wiel: ,,Al onze routes vertrekken vanaf D’n Liempdsen Herd. Dan kom je direct langs oude boerderijen en bijvoorbeeld een bakhuisje. Er is veel te zien, die route-app piept haast om de meter.”

De app Routes in Het Groene Woud is gratis te downloaden.