Hoe zit het met eenzaamheid in coronacrisis? Onderzoek volgt in Meierijstad

Eenzame ouderen, wie kent ze niet? ,,Iedereen kent wel ouderen in zijn naaste omgeving die zich eenzaam voelen", zegt John Verhoeven, voorzitter van de Rekenkamercommissie in Meierijstad. ,,Maar ook veel jongeren voelen zich eenzaam, zeker nu in coronatijd. En voor veel alleenstaande mensen geldt hetzelfde. Zij zien hun collega's nu haast niet vanwege corona. Of hun familie of bekenden. Eenzaamheid nam alleen maar toe. En dat speelt bij alle lagen van de bevolking.”