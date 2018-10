Hoefijzer blijft misschien wat langer staan in Gestel

Partijen in gemeente Haaren ruziën over inkoop jeugdhulp en WMO

25 oktober HAAREN - Aanvankelijk was er gisteren flinke onenigheid in de gemeenteraad van Haaren tijdens de discussie over de inkoopscenario's specialistische hulp voor de jeugd en WMO vanaf 2020. Niet over de inhoud - daar waren alle partijen het over eens - maar over de te volgen procedure.