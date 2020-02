Hoelang blijven ouders nog ‘leverancier’ van alcohol aan de jeugd?

VIDEO + UPDATE Lekkende oliepijp­lei­ding in Haaren werd illegaal afgetapt

20 februari HAAREN - De lekkende oliepijpleiding in Haaren werd illegaal afgetapt. De politie bevestigde dit donderdagmiddag. Woensdag lekte volgens grove schattingen tussen 20.000 en 40.000 liter nafta in de grond op landgoed Nemerlaer in Haaren. ,,We gaan nu verder met de opsporing van verdachten van diefstal en vernieling”, zegt een woordvoerder van de politie.