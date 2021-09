Hoelang moet zwaar verkeer blijven omrijden bij Dungense brug?

DEN DUNGEN - Sint-Michielsgestel maakt zich grote zorgen over de afsluiting van de Dungense brug voor zwaar vrachtverkeer en grote, brede landbouwvoertuigen. Want hoelang gaat dit duren? Een paar maanden? Een jaar of misschien langer? Het alternatief is zwaar verkeer door de dorpen Den Dungen en Berlicum. Daar zit niemand op te wachten.

De datum van 6 september komt met rasse schreden dichterbij. Dan gaat de Dungense brug voortaan dicht voor brede landbouwvoertuigen die meer dan drie meter breedte hebben. Ook vrachtverkeer zwaarder dan 35.000 kilo (35 ton) is er dan niet meer welkom.

Niet verantwoord

De gemeente Den Bosch is eigenaar van de brug en uit een eerste onderzoek is gebleken dat het niet meer verantwoord is om zwaar en breed verkeer toe te staan op de brug. De constructie van de Dungense brug kan dat niet meer aan. Bovendien worden de zijkanten van de brug regelmatig beschadigd door breed verkeer.

Ook in Sint-Michielsgestel snappen ze wel dat Den Bosch niet een-twee-drie een berg geld heeft voor de bouw van een nieuwe brug en er niet binnen een paar maanden of een jaar een vervangende nieuwe brug ligt. Maar ongerust over de gevolgen zijn ze wel in Den Dungen en Berlicum.

Veel overlast

Verkeerswethouder Eric van den Dungen snapt dat heel goed: ,,Dit betekent overlast en veel extra kosten voor ondernemers en loonwerkbedrijven. Ze moeten omrijden. En dat alternatief is geen fraai alternatief. Want je moet door de dorpen rijden. De volgende brug over de Zuid-Willemsvraat in namelijk de brug bij Middelrode.”

Van den Dungen heeft al gesprekken met de ZLTO in Sint-Michielsgestel en is ook in gesprek met de gemeente Den Bosch. ,,Waar we op aansturen is in ieder geval dat Den Bosch snel duidelijkheid geeft over hoe nu verder. Dan weten we in Sint-Michielsgestel ook waar we aan toe zijn. Mogelijk kun je dan bij de omleidingsroutes kijken wat het beste is.”

Blijvende afsluiting?

Maar wordt het straks een blijvende afsluiting? Of komt er uitzicht op vernieuwen van de brug? ,,En moeten wij op omleidingsroutes extra voorzieningen treffen voor de veiligheid? Wat gaat dat dan wel niet kosten? Dat zijn allemaal vragen waar we op korte termijn graag antwoorden op zien.”

Klein herstelwerk

van maandag 6 september tot en met donderdag 9 september tussen 09.00 uur en 16.00 uur gaat de Dungense brug in ieder geval dicht. Dan wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de staat van de brug en de delen waarop ze rust. Ook wordt er dan al klein herstelwerk uitgevoerd. Dat geldt ook op zaterdag 11 september tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De bussen van Arriva en langzaam verkeer mag tijdens de afsluiting wel van de brug gebruik maken.

Na zaterdag 11 september kan autoverkeer weer gewoon van de brug gebruik maken. Met uitzondering van landbouwvoertuigen en zwaar vrachtverkeer.