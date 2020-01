Hoeveel schade heeft de peperdure, Boxtelse Aston Martin opgelopen in Spanje?

BOXTEL - Familie Van Dijke van Classic Park in Boxtel hoopt dat de schade meevalt aan de peperdure Aston Martin die in Spanje werd terug gevonden. Ze verwacht dat de Guardia Civil (politie) de auto na sporenonderzoek snel vrij geeft.

Renald van Dijke van Classic Park in Boxtel heeft al een paar foto’s gezien van de Spaanse politie. ,,Daarop zie ik de voorkant en de rechterkant van de Aston Martin. Dat valt erg mee. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe de linkerkant en achterkant er uitzien. Als die in elkaar zitten doordat de politie hem na een achtervolging in Spanje klem reed, dan weet je niet hoeveel schade er is. En als er wat aan is, dan loopt het snel in de papieren met zo’n auto. Onze tweedehandse Aston Martin kost al 50.000 euro.”

Dure BMW was onderpand, maar die bleek gestolen

Van Dijke reageert op het nieuws dat de politie in Spanje erin geslaagd is om een Belgische oplichter (34) te pakken die vrijdag in Boxtel met een dure Aston Martin een ‘testritje’ maakte, maar uiteindelijk helemaal naar het verre zuiden reed. Hij deed alsof hij de wagen huurde bij Classic Park in Boxtel en gaf als onderpand een dure BMW. Dat bleek later een gestolen auto te zijn. Uiteindelijk crashte hij met de Aston Martin in Spanje tegen een politieauto.

Belg staat bekend als veelpleger

De Belg heeft een hele batterij aan criminele feiten op zijn kerfstok. Vorige week in Sint-Oedenrode stal hij benzine bij de Shell Bongers en ‘leende’ hij een Audi bij een garagebedrijf. Die bracht hij daar wonderwel terug. Daarna sloeg hij toe in Boxtel. In augustus vorig jaar werd hij al een keer opgepakt nadat hij in Nederland een testritje had gemaakt met een Mercedes en helemaal tot in Spanje was gereden. Deze keer deed hij dus hetzelfde, maar nu met de dure Aston Martin van Classic Park in Boxtel.

Aston Martin niet in puin gereden

In de Spaanse media gaan wildste verhalen rond over de aanhouding van de Belg na een wilde achtervolgingsrit. Het dagblad La Voz de Galicia lijkt echter de meest betrouwbare versie van het verhaal te bieden. ,,De Aston Martin is niet helemaal in puin gereden, zoals sommige media beweren”, zegt Renald van Dijke.

Belg zit nu achter de tralies

Van Dijke verder: ,,De Guardia Civil werd via een internationale vrachtwagenchauffeur getipt. Die had ons bericht op Facebook gezien. De Belg werd bij zijn huis in Spanje in de gaten gehouden, omdat hij een bekend veelpleger is van criminele feiten. Bij zijn huis werd de achtervolging ingezet. En later werd hij klem gereden. Hij zit nu achter de tralies.” De krant meldt dat hij dinsdag werd voorgeleid voor zijn strafbare feiten.

Druk met de beurs in Maastricht

Van Dijke meldt dat zij alerter hadden moeten zijn toen de Belg vorige week aan de deur klopte. ,,We hadden het druk met een beurs in Maastricht. En dan word je toch een keer zeer onaangenaam verrast. We zitten nu tien jaar in het vak met Classic Park. Dan komt er gewoon een keer een dag zo iemand voorbij die de boel oplicht.”