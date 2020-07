Hoezo dampende fitnessers op een kluitje in de sportschool? ‘Dat beeld klopt écht niet’

Zaterdagochtend. Niks dampende mensen die dicht op elkaar zwoegen in een bedompt hok. ’t Blijkt prima geregeld te zijn. In The Local Gym in Gestel is er zelfs méér dan anderhalve meter ruimte tussen de apparaten.

Op de tafel bij de ingang staan flacons ontsmettingsmiddel. Elk lid neemt een flacon en een doekje mee om te poetsen. En is geen tijdslot voor de fitnessers. ,,Niet nodig”, legt mede-eigenaar Bart Lemmens uit. ,,Alleen op maandagavond kan het druk zijn. Toch verwacht ik dat nu niet, want veel mensen werken thuis en zijn uit hun vaste ritme.”

Gered door lidmaatschapsgeld

Lemmens maakt een rondje door de grote sportschool. Het is rustig. Enkele mensen zijn druk bezig, zoals Rigard van de Veerdonk die in een pully zijn armspieren traint.

,,We hebben geen investeringen meer gedaan”, vertelt Lemmens. ,,En we zijn doorgegaan met het incasseren van de lidmaatschapsgelden. Dat is onze redding geweest. Heel veel leden hebben er gehoor aan gegeven; ons ledenbestand is maar een beetje gekrompen.’’

,,Verder geven we sinds 1 juni buitenlessen en die houden we erin. We steunen de Voedselbank elke keer met een tientje als een buitenles vanwege regen niet doorgaat.”

Hoe ziet Lemmens het tijdens de persconferenties geschetste beeld van transpirerende fitnessers op een kluitje? ,,Dat steekt ons erg. Klopt écht niet!”

RAMM in Schijndel is een kleine sportschool met slechts 100 vierkante meter. Drie mensen zijn aan het fitnessen, de buitenlucht waait zachtjes naar binnen. Ook hier wordt ruim anderhalve meter gehandhaafd.

Eigenares Manon van Vught is druk aan het boenen. ,,Ik heb tien verschillende circuits gemaakt zodat niemand naast elkaar traint. Ze komen binnen met een tijdslot en mogen 45 minuten blijven.”

Normaal kunnen er twaalf mensen in Schijndel trainen, nu nog maar vijf. Minder inkomsten dus, ook omdat alle leden in de zomer een korting krijgen. ,,Zeker”, knikt Van Vught. ,,Ik krijg wel veel nieuwe aanmeldingen, maar ik kan er bijna niemand tussen plaatsen. Frustrerend, maar gezondheid gaat voor alles.”

Toch gaat ook Van Vught het wel redden. ,,Gelukkig had ik een buffertje. En iedereen wil graag blijven. Het is hier net een soort tweede familie.” Marleen van Hamond (27) hijgt na van haar fitness. ,,Ik heb ’t erg gemist. Heel fijn hier. Ik ben hier veertig kilo afgevallen; voor mij is het echt een noodzaak om hier te komen.”

In Daniel’s Gym in Boxtel is Kevin (26) zich in het zweet aan het werken. ,,Ik ben tijdens de coronacrisis wel wat kilo’s aangekomen, maar dat kwam eigenlijk meer door mijn vakantie.”

Hier en daar trainen wat mensen. Eigenaar Daniel Hoenselaars stopte in maart met het incasseren van abonnementsgelden. ,,Als klanten zich uitschrijven, ben je ze kwijt. Maar ik ga het wel redden.”

Een enkel apparaat staat wat dicht langs de looproute, maar voor de rest ook hier alles op anderhalve meter. ,,We hebben alles opgemeten.”