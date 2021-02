Hoézo geen coronasteun? Walnoot en kinderboerderij niet blij met gemeente Boxtel

Politiek schiet idee voor centrale vuurwerk­show in Meierij­stad af

29 januari SINT-OEDENRODE - Een centrale vuurwerkshow in Meierijstad om 2022 in te luiden. De partij HIER ziet het helemaal zitten, maar krijgt bij geen enkele fractie in de gemeenteraad hiervoor de handen op elkaar. ,,In welke van de dertien kernen zou je dat dan moeten houden?”