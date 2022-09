Hoge energieprijzen: sluiting bad de Neul niet aan de orde

Zwembad De Neul is op 31 januari dit jaar in gebruik is genomen. Het zwembad ligt in het centum van Sint-Oedenrode en beschikt over een 25 meterbad met 6 banen en een instructiebad van 12 bij 8 meter. Zowel het 25 meter bad als het instructiebad hebben (deels) beweegbare bodems. Ouders kunnen de zwemlessen van hun kinderen in een speciale ruimte vanachter schermen en glas volgen.