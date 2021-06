Hoge nood? Deze openbare toiletten kunnen helpen

Zeker tijdens de harde lockdown was het erg moeilijk om een openbare toilet te vinden in Schijndel. En dat gold ook voor Veghel, Sint-Oedenrode, Erp en de andere dorpen in Meierijstad waar de horeca dicht moest blijven. ,,Maar ook nu de horeca gelukkig weer open is, is het erg lastig om een openbaar toilet te vinden", zegt Rien Rijken, bestuurslid van de stichting Toegankelijk Meierijstad. ,,In Schijndel kun je alleen terecht in 't Spectrum of bij De Nachtegaal. En bij Le Verre in de Glazen Boerderij, maar dan moet je bij de buren met de lift naar boven. Niet erg comfortabel dus.”