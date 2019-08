Hoge onderscheiding voor Piet Duffues

Allereer­ste vrouwelij­ke boswachter van Brabant stopt: stoer, maar wel altijd op haar hoede

9:49 DEN BOSCH - Ze was 38 jaar geleden de allereerste vrouwelijke boswachter in Brabant voor Staatsbosbeheer. Nu stopt ze. José Borsboom nam de eerste jaren vaak een gedreven oud-politiehond mee de natuurgebieden in. Want zonder gevaar is haar beroep niet.