Hoge prijs voor kunstgras mag pret niet drukken

Sportwethouder Coby van der Pas (CDA) bezocht dinsdagmiddag hoogstpersoonlijk het nieuwe veld van KVS'17 aan de Rooiseheide in Schijndel. Daar kon ze zien dat hoofdaannemer TopGrass uit Sint-Oedenrode met de laatste werkzaamheden bezig is. En dat geldt ook voor de andere velden in Veghel en Sint-Oedenrode. ,,Heel fijn dat de kunstgrasvelden op tijd klaar zijn voor het nieuwe seizoen", prees Van der Pas de werknemers ter plaatse.

292.500 euro extra

Meierijstad moest er wel extra voor in de buidel tasten. Bovenop de eerder al uitgetrokken 542.000 euro kwam nog eens 292.500 euro. Die kosten waren niet alleen nodig vanwege de snelheid die geboden was, maar ook omdat de velden meer mankementen vertoonden dan eerder werd gedacht. Het ging vooral om de onderlaag van het kunstgras, die niet meer voldeed aan eisen van sportkoepel NOC*NSF.

Volledig scherm Sportwethouder Coby van der Pas van Meierijstad spreekt werklieden toe die bezig zijn met de aanleg van kunstgras bij KVS'17 in Schijndel. © Robèrt van Lith/BD ,,Dat was wel een financiële aderlating voor de gemeente", gaf de wethouder dinsdag toe. Maar het mag volgens het college de pret niet drukken. Daarom werd er dinsdag een feestelijk tintje gegeven aan de naderende afronding. ,,Door bepaalde voorwerpen opnieuw te gebruiken, konden we de kosten binnen de perken houden", aldus Van der Pas. Daarbij meldde ze niet dat Meierijstad dit jaar nog een fikse uitgave had voor kunstgras, want de velden van Avanti’31 uit Schijndel en WEC uit Wijbosch moesten vervangen worden omdat ze niet voldeden.

Lovende woorden voor Event Facility Group

Lovende woorden had de wethouder ook over voor de werknemers van Event Facility Group uit Erp. Dit bedrijf verzorgt normaal gesproken de aankleding van grote festivals als Pinkpop, Lowlands en 7th Sunday, maar kwam door het coronavirus compleet zonder werk te zitten.

,,Via het POM hebben wij deze medewerkers kunnen inhuren", doelt directeur Teun Wouters van TopGrass op het Platform Ondernemend Meierijstad. ,,Zo kunnen we hen toch aan het werk houden. En wij zijn heel blij met die mannen, want ze werken hard, zijn flexibel en heel vindingrijk.”

Volledig scherm Mats Kerkhof uit Erp werkt normaal voor festivals, nu helpt hij bij de aanleg van kunstgrasvelden. © Robèrt van Lith/BD

Mats Kerkhof uit Erp

Een van die mannen is Mats Kerkhof (26) uit Erp. Hij is operationeel manager bij EFG en houdt zich nu niet bezig met festivals maar met kunstgras. ,Door corona kwamen we plotseling zonder werk, daarom zijn we heel blij dat we hier van dienst kunnen zijn", zegt Kerkhof. Even later laat hij wethouder Van der Pas zien hoe je een boormachine hanteert. ,,Toch ben ik blij als de festivals weer mogen doorgaan.”

Komend jaar zijn drie andere sportverenigingen in Meierijstad aan de beurt voor nieuwe kunstgrasvelden: korfbalclub SCMH uit Mariaheide en de hockeyclubs De Hopbel uit Schijndel en MHC Sint-Oedenrode. In totaal liggen er in Meierijstad zo'n dertig kunstgrasvelden bij sportverenigingen.