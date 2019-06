Honderd dagen Fons Naterop: ‘Boxtel moet meer zwaluwstaarten’

Afvalcon­tai­ner gaat in vlammen op bij De La Salle in Boxtel

2 juni BOXTEL - Op het terrein van orthopedagogisch behandelinstituut De La Salle aan de Schijndelseweg in Boxtel is in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.30 uur een plastic afvalcontainer in vlammen opgegaan. De brandweer doofde de vlammen en wist twee andere containers veilig te stellen.