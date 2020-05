Honderden rugzakjes uit regio met ‘coronaspeelgoed’ gaan naar Lesbos

Piet Snijders: zijn Boxtelse architec­ten­hand reikte tot in het Roemeense Salonta

15:20 BOXTEL - Van het vervallen pand naast het parochiehuis van de Sint Petruskerk in Boxtel maakte hij tegen zijn pensionering aan een prachtig gerestaureerd woonhuis. En hij was nog bezig met een boek over de historie van deze oude Boxtelse brouwerij ‘t Anker. Piet Snijders kon dat boek niet meer afmaken. In het ziekenhuis is hij deze week op 88-jarige leeftijd rustig ingeslapen.