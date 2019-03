Honderden toiletrollen bewaard voor optocht in Krabberdonk

Motto Bokkendonk: dè zit wel snor is grote inspiratie­bron

16:17 SINT-MICHIELSGESTEL Het thema ‘Bokkendonk dè zit wel snor’ bleek een grote inspiratiebron voor de plaatselijke optocht in Sint-Michielsgestel. In leuk bedachte varianten speelden de diverse clubs in op ‘de snor’. Met weer die opvallend mooie praalwagens in de grote stoet.